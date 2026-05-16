Günlük yemek bedeli uygulamasında değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan karara göre, günlük yemek bedeli için çalışana nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, SGK, 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle yemek bedeli istisnasını güncelledi.

Yeni sistemle birlikte, iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında SGK prim istisnası 300 TL’ye çıkarıldı. Böylece daha önce 158 TL olarak uygulanan limit yaklaşık iki katına yükselmiş oldu.

Düzenlemeyle işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet SGK priminden muaf tutulacak.

Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek.

SADECE ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Yeni uygulamada yemek bedeli istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, rapor veya izin günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

Öte yandan işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Düzenlemeye göre yemek bedelinin asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek.

USULSÜZ UYGULAMALARA CEZA UYARISI

SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması durumunda işverenlere idari para cezası, gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu.