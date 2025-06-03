Guns N'Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Dün İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda konser veren Guns N'Roses, "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını söylerken Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Minguzzi'nin Guns N'Roses hayranı olduğu ve konsere gitmek istediği ortaya çıkmıştı.

Efsane grup, konser öncesinde de aynı şarkıyla Mattia Ahmet Minguzzi'yi anan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

32 sene sonra İstanbul'da konser veren Guns N'Roses, dün canlı söylediği "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti. Şarkı sırasında Minguzzi'nin fotoğrafı arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Şarkıya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin, babası Andrea ve teyzeleri de eşlik etti.

Guns N’ Roses, İstanbul konserinde Kadıköy’de öldürülen Ahmet Minguzzi’yi sahnede andı. Duygu dolu anlara, Ahmet’in annesi Yasemin, babası Andrea, teyzeleri Aylin ve Ayşenur da statta eşlik etti. 🕯🎸 pic.twitter.com/ENMJWfR8oZ — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 2, 2025

Saat 21.00'de sahneye çıkan Guns N'Roses, konseri saat 00.00 sularında tamamladı.