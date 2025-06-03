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Guns N'Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda konser veren Guns N'Roses, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi sahnede andı. Efsane rock grubu, "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını söylerken Minguzzi'nin fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı.

Kültür Sanat
  • 03.06.2025 09:39
  • Giriş: 03.06.2025 09:39
  • Güncelleme: 03.06.2025 09:59
Kaynak: Haber Merkezi
Guns N'Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Dün İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda konser veren Guns N'Roses, "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını söylerken Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Minguzzi'nin Guns N'Roses hayranı olduğu ve konsere gitmek istediği ortaya çıkmıştı.

Efsane grup, konser öncesinde de aynı şarkıyla Mattia Ahmet Minguzzi'yi anan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

32 sene sonra İstanbul'da konser veren Guns N'Roses, dün canlı söylediği "Knockin' On Heaven's Door" şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti. Şarkı sırasında Minguzzi'nin fotoğrafı arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Şarkıya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin, babası Andrea ve teyzeleri de eşlik etti.

Saat 21.00'de sahneye çıkan Guns N'Roses, konseri saat 00.00 sularında tamamladı.

Guns NRoses, İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzziyi andı
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