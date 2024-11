Guns N’Roses İstanbul konseri ne zaman? Guns N’Roses biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Guns N’Roses biletleri ne kadar?

Guns N’Roses 2025 Avrupa Yaz Turnesi kapsamında İstanbul'da da bir konsere yer vereceğini açıklamasının ardından Guns N’Roses biletleri ne kadar araştırması hız kazandı. "Sweet Child o'Mine", "Welcome to the Jungle" ve "November Rain" gibi klasik şarkıları yaratan rock grubu Guns N' Roses' İstanbul'a konser için geleceğini duyurmasıyla birlikte Guns N’Roses İstanbul konseri ne zaman sorusu gündeme getirildi. Axl Rose, Slash ve Duff McKagan'ın yeniden sahnelere döneceği yönündeki söylentilerin konuşulduğu süreçte Türkiye'deki müzikseverler Guns N’Roses biletleri ne zaman satışa çıkıyor sorusunu araştırıyor. Peki, Guns N’Roses İstanbul konseri ne zaman? Guns N’Roses biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Guns N’Roses biletleri ne kadar? İşte detaylar!

GUNS N’ROSES İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Guns N’Roses 2025 Avrupa Yaz Turnesi kapsamında 2 Haziran 2025'te İstanbul'da sahne alacak. Takvimde 2 Haziran Pazartesi günü olarak işaretlenen Guns N’Roses konseri Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BAE, Suudi Arabistan ve Gürcistan’daki konserlerinden sonra Guns’n’Roses Avrupa kentlerini turlayacağı programına İstanbul’la başlayacak. 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak grup sonra da 6 Haziran’da Portekiz’in Coimbra kentinde müzikseverlerle buluşacak. Grup Barcelona, Floransa, Düsseldorf, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerinde de konser verecek.

Şu ana kadar açıklanan programa göre OneDirection, Blind Guardian ve Rammstein’ın solisti Till Lindemann 2025’te İstanbul’a gelecek önemli isimlerden birkaçı.

GUNS N’ROSES BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Guns N’Roses biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair henüz herhangi bir yetkiliden bir açıklama gelmedi. Guns N’Roses konser biletlerinin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

GUNS N’ROSES BİLETLERİ NE KADAR?

Ükemizde ilk kez 1993'te İstanbul'da konser veren ünlü rock grubu Guns N’Roses konser biletlerinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. Guns N’Roses konser bileti fiyatlarının biletlerin satışa çıkacağı gün duyurulması bekleniyor. Bilet fiyatları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GUNS N’ROSES KİMDİR?

Guns N' Roses, 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kurulan, hard rock ve heavy metal türlerinde dünyaca ünlü bir Amerikan rock grubudur. Grup, özellikle 1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarında müzik dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Enerjik sahne performansları, güçlü vokalleri ve ikonik şarkı sözleriyle tanınan Guns N' Roses, rock müzik tarihinin en etkili gruplarından biri olarak kabul edilir.

Guns N’Roses'un Kurucu Üyeleri

Guns N' Roses, şu üyeler tarafından kurulmuştur:

Axl Rose (vokal)

Slash (lead gitar)

Izzy Stradlin (ritim gitar)

Duff McKagan (bas gitar)

Steven Adler (davul)

Yıllar içinde grup üyelerinde değişiklikler yaşansa da, Axl Rose grubun kurucu üyesi ve lideri olarak kalmıştır. Gitarist Slash ve basçı Duff McKagan, grubun klasik kadrosunun bir parçasıdır ve sık sık ikonik olarak anılırlar.