Günü kutlayamadılar

Tuğçe ÇELİK

Dünya Posta Birliği’nin 9 Ekim 1874’te kurulmasıyla bu tarih “Dünya Posta Günü” ilan edildi. İletişimin küresel, sosyal ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekilen Dünya Posta Günü’nde Türkiye’deki posta emekçilerinin çalışma şartları gittikçe zorlaşıyor.

Posta emekçilerinin 2024 yılı, AKP hükümetinin emekçi düşmanı politikalarına karşı hak mücadelesiyle geçti. Teslimat yapılacak paket sayısının artırılması, zamanında teslim edilemeyen banka kartlarının cezasının emekçilerin maaşından kesilmesi gibi sorunlarla boğuşan postacılar kutlama yapacak halde olmadıklarını belirtti.

PERSONEL AZ, SÖMÜRÜ ÇOK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Genel Başkanı Mesut Balcan, “Türkiye’de posta tekeli PTT’de olmasına rağmen 8-9 yıldır kuruma güvenceli personel alımı olmadı” dedi. Balcan şunları kaydetti: “PTT, güvencesiz istihdamın olduğu, sömürünün arttığı bir kurum haline geldi. Bugün Dünya Posta Günü olmasına rağmen postacıların kutlama yapacak mecali kalmamıştır. Türkiye’de postada çalışan personel sayısı 5 yıl önce 45 bin iken bu gün 38 bin 874’e düşmüştür. Bunların da sadece 18 bini güvenceli çalışmaktadır. Almanya’da 560 bin, Fransa’da 289 bin personel varken PTT’nin personel sayısının azlığı sorgulanmalıdır. Posta emekçilerinin mali, sosyal, özlük kayıpları çok fazla, bunun en büyük sebebi yandaş sendikaların tavrıdır. Bu koşullarda bizleri dayanışma güçlendirecektir.”

Haber-sen Hopa Şube Temsilcisi Eşref Genç, meslekte 10’uncu yılını tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. Genç, şöyle konuştu: “PTT’de 2016 darbe girişiminden sonra AKP bürokrasisi tüm kamu çalışanlarına zulmetmeye başladı. Ekonomik kriz ortamında baskı, dağıtım sayılarında dayatma, hukuksuzluklar arttı. AKP bürokratları bakanlıklara yönlendirildi ve PTT’nin açılımını bilmeyenler yönetici yapıldı. Kemal Sunal filmlerindeki postacı kalmadı artık. Ceza, boşanma kağıdı, icra belgesi gibi resmi evrakları da götürdüğümüz için insanlar bizi kovalıyor, üzerimize köpek salıyor, küfrediyor. Yetkililer, Dünya Posta Günü’nde bir sosyal medya paylaşımı yapacak ve geçecek. Mücadeleyi bırakmayacağız.”

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BAKAN: SEKTÖR BÜYÜDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Posta Sektörü Altı Aylık Pazar Verilerini açıkladı. Uraloğlu, “Geçen yılın aynı döneminde 598 milyon olan gönderi sayısı 2024 yılının ilk altı ayında 639,2 milyon adet olarak gerçekleşti” dedi.

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EMEKÇİYE AMİR OLAMAZ

Haber-Sen Genel Merkezi, Gaziantep PTT Başmüdürü hakkında baskı ve sendikal ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle düzenlediği basın açıklamasında, “Gaziantep PTT Başmüdürlüğü bünyesinde vekaleten atanan bütün müdürler, sarı sendikaların ya yöneticisi ya da üyeleri olan kişilerdir. Bunlar emekçiler üzerinde mobbing ve baskı kurmaktadır. Posta emekçilerini masada satanlar posta emekçilerine amirlik yapamaz” dedi.

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BU YIL EYLEMLERLE GEÇTİ

Posta emekçileri, bu yıl Türkiye’nin pek çok yerinde protesto eylemi gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları şu şekilde:

• Ankara Çankaya’daki PTT önünde bir araya gelen PTT emekçileri, yer değişikliklerinin emekçinin iş yükünü ağırlaştırdığına dikkat çekti.

• Diyarbakır’da PTT Şubesi önünde açıklama yapan emekçiler “PTT’de iş çok işçi yok” pankartı açtı.

• Maraş, Erzurum ve Urfa’da PTT çalışanları fiziksel şiddete ve tehdide maruz bırakıldı. Yapılan açıklamada “Posta ağının en önemli yapı taşı olan postacıya şiddet kabul edilemez” denildi.

• İstanbul Avcılar’da PTT binası önünde toplanan emekçiler yıllık izinlerini bile kullanamadıklarını söyledi.