Günün ilk maçında kazanan Karagümrük

Süper Lig'de pazar gününün açılış maçında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u ağırladı. Bu sonuçla 12'nci maçında ikinci galibiyetini alan İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk maçına çıkan Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Mücadelenin önemli anları:

12. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi. 23. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Calusic'in uzun pasında Roco'nun dokunmadığı topu önüne alan Umut Nayir, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü.

32. dakikada Karagümrük, VAR incelemesi sonucunda öne geçti. Larsson'un ceza sahası dışından şutunda Serginho, penaltı noktası üzerinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, yardımcı hakem Murat Altan'ın bayrağını kaldırması üzerine ofsayt kararı verdi. Hakem Kayatepe, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt kararını iptal etti ve golü geçerli saydı.

45. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Çağtay Kurukalıp'ın şık pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Fofana, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0. Karagümrük, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynanırken Konyaspor bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve maç 2-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

GUILHERME'DEN İKİNCİ DALYA

Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.