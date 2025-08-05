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Günün ilk yarısında sıcaklıklar 5 ilde 40 dereceyi aştı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, günün ilk yarısında 5 ilde 40 dereceyi aştı

Güncel
  • 05.08.2025 13:20
  • Giriş: 05.08.2025 13:20
  • Güncelleme: 05.08.2025 13:22
Kaynak: AA
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 5 ilde 40 dereceyi aştı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 5 kentte 40 dereceyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 44 derece olarak ölçüldü.

Bunu, 42,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi, 41,9 dereceyle Batman'ın Beşiri ilçesi, 41,1 dereceyle Diyarbakır'ın Hani ilçesi ve 40,1 dereceyle Gaziantep'in Araban ilçesi takip etti.

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