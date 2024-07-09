Günün Kapıları Sergisi Gümüşlük Akademisi'nde
Kaynak: Haber Merkezi
İlhamını Tevfik Taş'ın şiirinden alan karma sergi Günün Kapıları 10-22 Temmuz tarihleri arasında Gümüşlük Akademisi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
Sergi, adını Tevfik Taş’ın “Günün Kapıları” şiir kitabından alıyor.
Sanatçılar; Feyzan Alasya, Cihat Aral, Zehra Aral, Hamza Arslan, Rafet Arslan, Yusuf Arslan, Doğu Çankaya, İbrahim Çiftçioğlu, Nazım Dikbaş, Çağdaş Erçelik, Evren Erol, Tolga İldun, Yalçın Karayağız, Burhan Kum, Meliha Sözeri, Emine Şenses, Yavuz Tanyeli, Özcan Yaman, İsmail Yıldırım ve Nalan Yırtmaç “Günün Kapıları”nda yer alıyor.