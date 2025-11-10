Günün Maçları: 10 Kasım Pazartesi 2025 Bugün Hangi Maçlar Var?

10 Kasım 2025 Pazartesi gününün maç programı belli oldu. Haftanın ilk günü futbola doymak isteyen sporseverler, “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. U17 Dünya Kupası heyecanı sürerken, İspanya La Liga 2’de de kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte bugünün maç takvimi ve yayın bilgileriyle 10 Kasım Pazartesi’nin spor programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 10 KASIM 2025 PAZARTESİ

Futbol tutkunlarını heyecanlandıran maçlar bugün de devam ediyor. Özellikle Dünya Kupası U17 karşılaşmaları genç yeteneklerin vitrine çıktığı önemli maçlara sahne olacak. Ayrıca İspanya La Liga 2’de Burgos ve Castellon karşı karşıya gelecek.

10 KASIM 2025 MAÇ TAKVİMİ

Lig Maç Saat Yayın İspanya La Liga 2 Burgos – Castellon 22:30 Belli değil U17 Dünya Kupası - E Grubu Mısır U17 – İngiltere U17 18:45 FIFA+ U17 Dünya Kupası - E Grubu Venezuela U17 – Haiti U17 18:45 FIFA+ U17 Dünya Kupası - F Grubu Güney Kore U17 – Fildişi Sahili U17 15:30 FIFA+ U17 Dünya Kupası - F Grubu İsviçre U17 – Meksika U17 15:30 FIFA+ U17 Dünya Kupası - G Grubu El Salvador U17 – Almanya U17 16:30 FIFA+ U17 Dünya Kupası - G Grubu Kolombiya U17 – Kuzey Kore U17 16:30 FIFA+ U17 Dünya Kupası - H Grubu Honduras U17 – Endonezya U17 17:45 FIFA+ U17 Dünya Kupası - H Grubu Zambiya U17 – Brezilya U17 17:45 FIFA+

FUTBOL HEYECANI DEVAM EDİYOR

10 Kasım Pazartesi günü dünya futbolunda genç yıldızların sahne aldığı U17 Dünya Kupası maçları öne çıkıyor. Güney Kore, İngiltere, Almanya ve Brezilya gibi futbol devlerinin genç takımları sahada olacak. Akşam saatlerinde ise La Liga 2 mücadelesi futbol severlerin radarında olacak.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

El Salvador U17 - Almanya U17: Alman gençleri grup liderliği için sahada olacak.

Alman gençleri grup liderliği için sahada olacak. Zambiya U17 - Brezilya U17: Güney Amerika temsilcisi turnuvada galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Güney Amerika temsilcisi turnuvada galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Burgos - Castellon: İspanya La Liga 2'de üst sıraları hedefleyen iki ekip karşılaşıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Bugün maç var mı?

Evet, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü U17 Dünya Kupası’nda sekiz maç ve İspanya La Liga 2’de bir maç oynanacak.

U17 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

U17 Dünya Kupası maçları FIFA’nın resmi platformu olan FIFA+ üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

La Liga 2 Burgos - Castellon maçı saat kaçta?

Burgos - Castellon karşılaşması Türkiye saatiyle 22:30’da başlayacak.

Bugün Türkiye Ligi’nde maç var mı?

10 Kasım Pazartesi günü Süper Lig ve 1. Lig maçları bulunmuyor, milli maç arası sebebiyle liglere kısa bir ara verildi.

U17 Dünya Kupası hangi ülkede oynanıyor?

Turnuva bu yıl Endonezya’da düzenleniyor ve gruplardaki son karşılaşmalar oynanıyor.