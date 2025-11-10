Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Günün Maçları: 10 Kasım Pazartesi 2025 Bugün Hangi Maçlar Var?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü maç programı futbolseverlere dolu dolu bir gün sunuyor. U17 Dünya Kupası’nda genç yıldızlar sahne alırken, akşam saatlerinde La Liga 2 mücadelesi futbol keyfini sürdürecek. Peki, 10 Kasım Pazartesi 2025 bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları!

BirBilgi
  • 10.11.2025 13:17
  • Giriş: 10.11.2025 13:17
  • Güncelleme: 10.11.2025 13:19
Günün Maçları: 10 Kasım Pazartesi 2025 Bugün Hangi Maçlar Var?

10 Kasım 2025 Pazartesi gününün maç programı belli oldu. Haftanın ilk günü futbola doymak isteyen sporseverler, “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. U17 Dünya Kupası heyecanı sürerken, İspanya La Liga 2’de de kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte bugünün maç takvimi ve yayın bilgileriyle 10 Kasım Pazartesi’nin spor programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 10 KASIM 2025 PAZARTESİ

Futbol tutkunlarını heyecanlandıran maçlar bugün de devam ediyor. Özellikle Dünya Kupası U17 karşılaşmaları genç yeteneklerin vitrine çıktığı önemli maçlara sahne olacak. Ayrıca İspanya La Liga 2’de Burgos ve Castellon karşı karşıya gelecek.

10 KASIM 2025 MAÇ TAKVİMİ

LigMaçSaatYayın
İspanya La Liga 2Burgos – Castellon22:30Belli değil
U17 Dünya Kupası - E GrubuMısır U17 – İngiltere U1718:45FIFA+
U17 Dünya Kupası - E GrubuVenezuela U17 – Haiti U1718:45FIFA+
U17 Dünya Kupası - F GrubuGüney Kore U17 – Fildişi Sahili U1715:30FIFA+
U17 Dünya Kupası - F Grubuİsviçre U17 – Meksika U1715:30FIFA+
U17 Dünya Kupası - G GrubuEl Salvador U17 – Almanya U1716:30FIFA+
U17 Dünya Kupası - G GrubuKolombiya U17 – Kuzey Kore U1716:30FIFA+
U17 Dünya Kupası - H GrubuHonduras U17 – Endonezya U1717:45FIFA+
U17 Dünya Kupası - H GrubuZambiya U17 – Brezilya U1717:45FIFA+

FUTBOL HEYECANI DEVAM EDİYOR

10 Kasım Pazartesi günü dünya futbolunda genç yıldızların sahne aldığı U17 Dünya Kupası maçları öne çıkıyor. Güney Kore, İngiltere, Almanya ve Brezilya gibi futbol devlerinin genç takımları sahada olacak. Akşam saatlerinde ise La Liga 2 mücadelesi futbol severlerin radarında olacak.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

  • El Salvador U17 - Almanya U17: Alman gençleri grup liderliği için sahada olacak.
  • Zambiya U17 - Brezilya U17: Güney Amerika temsilcisi turnuvada galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
  • Burgos - Castellon: İspanya La Liga 2'de üst sıraları hedefleyen iki ekip karşılaşıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Bugün maç var mı?

Evet, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü U17 Dünya Kupası’nda sekiz maç ve İspanya La Liga 2’de bir maç oynanacak.

U17 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

U17 Dünya Kupası maçları FIFA’nın resmi platformu olan FIFA+ üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

La Liga 2 Burgos - Castellon maçı saat kaçta?

Burgos - Castellon karşılaşması Türkiye saatiyle 22:30’da başlayacak.

Bugün Türkiye Ligi’nde maç var mı?

10 Kasım Pazartesi günü Süper Lig ve 1. Lig maçları bulunmuyor, milli maç arası sebebiyle liglere kısa bir ara verildi.

U17 Dünya Kupası hangi ülkede oynanıyor?

Turnuva bu yıl Endonezya’da düzenleniyor ve gruplardaki son karşılaşmalar oynanıyor.

BirGün'e Abone Ol