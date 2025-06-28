Günün Maçları | 28 Haziran Cumartesi Hangi Maçlar Var?
Günün maçları arasında ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan Palmeiras - Botafogo RJ ve Benfica - Chelsea maçları da dikkat çekiyor. Türkiye’de bu karşılaşmalar TRT 1 ve UEFA.tv gibi kanallardan canlı yayınlanacak. Tuttur TV ekranları ise gün boyunca birçok Avrupa liginden karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak.
28 Haziran Cumartesi günü, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Japonya’dan Norveç’e, İsveç’ten Arjantin’e kadar pek çok ligde mücadeleler oynanacak. Özellikle UEFA U21 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere ile Almanya arasında oynanacak dev mücadele, günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olacak.
GÜNÜN MAÇLARI | 28 HAZİRAN CUMARTESİ MAÇLARI
- Saat: 12:30
Maç: Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol
Lig: Japonya J.League
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 14:00
Maç: Orgryte - Helsingborg
Lig: İsveç Superettan
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 15:00
Maç: Hodd - Mjondalen
Lig: Norveç 1. Ligi
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 16:00
Maç: Hammarby - Halmstads
Lig: İsveç Allsvenskan
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 18:30
Maç: Östers - Sirius
Lig: İsveç Allsvenskan
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 19:00
Maç: Rosenborg - Viking
Lig: Norveç Eliteserien
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 19:00
Maç: Rosario Central - Santa Fe
Lig: Arjantin Kupası
Kanal: Tuttur TV
- Saat: 19:00
Maç: Palmeiras - Botafogo RJ
Lig: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Kanal: TRT 1
- Saat: 22:00
Maç: İngiltere - Almanya
Lig: UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final
Kanal: UEFA.tv
- Saat: 23:00
Maç: Benfica - Chelsea
Lig: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Kanal: TRT 1