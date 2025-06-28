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Günün Maçları | 28 Haziran Cumartesi Hangi Maçlar Var?

Günün maçları arasında ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan Palmeiras - Botafogo RJ ve Benfica - Chelsea maçları da dikkat çekiyor. Türkiye’de bu karşılaşmalar TRT 1 ve UEFA.tv gibi kanallardan canlı yayınlanacak. Tuttur TV ekranları ise gün boyunca birçok Avrupa liginden karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak.

BirBilgi
  • 28.06.2025 13:23
  • Giriş: 28.06.2025 13:23
  • Güncelleme: 28.06.2025 13:31
Günün Maçları | 28 Haziran Cumartesi Hangi Maçlar Var?

28 Haziran Cumartesi günü, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Japonya’dan Norveç’e, İsveç’ten Arjantin’e kadar pek çok ligde mücadeleler oynanacak. Özellikle UEFA U21 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere ile Almanya arasında oynanacak dev mücadele, günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olacak.

GÜNÜN MAÇLARI | 28 HAZİRAN CUMARTESİ MAÇLARI

  • Saat: 12:30
    Maç: Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol
    Lig: Japonya J.League
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 14:00
    Maç: Orgryte - Helsingborg
    Lig: İsveç Superettan
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 15:00
    Maç: Hodd - Mjondalen
    Lig: Norveç 1. Ligi
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 16:00
    Maç: Hammarby - Halmstads
    Lig: İsveç Allsvenskan
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 18:30
    Maç: Östers - Sirius
    Lig: İsveç Allsvenskan
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 19:00
    Maç: Rosenborg - Viking
    Lig: Norveç Eliteserien
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 19:00
    Maç: Rosario Central - Santa Fe
    Lig: Arjantin Kupası
    Kanal: Tuttur TV
  • Saat: 19:00
    Maç: Palmeiras - Botafogo RJ
    Lig: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    Kanal: TRT 1
  • Saat: 22:00
    Maç: İngiltere - Almanya
    Lig: UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final
    Kanal: UEFA.tv
  • Saat: 23:00
    Maç: Benfica - Chelsea
    Lig: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    Kanal: TRT 1
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