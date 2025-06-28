Günün Maçları | 28 Haziran Cumartesi Hangi Maçlar Var?

28 Haziran Cumartesi günü, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Japonya’dan Norveç’e, İsveç’ten Arjantin’e kadar pek çok ligde mücadeleler oynanacak. Özellikle UEFA U21 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere ile Almanya arasında oynanacak dev mücadele, günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olacak.

GÜNÜN MAÇLARI | 28 HAZİRAN CUMARTESİ MAÇLARI

Saat: 12:30

Maç: Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol

Lig: Japonya J.League

Kanal: Tuttur TV

Saat: 14:00

Maç: Orgryte - Helsingborg

Lig: İsveç Superettan

Kanal: Tuttur TV

Saat: 15:00

Maç: Hodd - Mjondalen

Lig: Norveç 1. Ligi

Kanal: Tuttur TV

Saat: 16:00

Maç: Hammarby - Halmstads

Lig: İsveç Allsvenskan

Kanal: Tuttur TV

Saat: 18:30

Maç: Östers - Sirius

Lig: İsveç Allsvenskan

Kanal: Tuttur TV

Saat: 19:00

Maç: Rosenborg - Viking

Lig: Norveç Eliteserien

Kanal: Tuttur TV

Saat: 19:00

Maç: Rosario Central - Santa Fe

Lig: Arjantin Kupası

Kanal: Tuttur TV

Saat: 19:00

Maç: Palmeiras - Botafogo RJ

Lig: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Kanal: TRT 1

Saat: 22:00

Maç: İngiltere - Almanya

Lig: UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final

Kanal: UEFA.tv