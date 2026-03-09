Günün Maçları (9 Mart 2026 Pazartesi): Bugün Hangi Maçlar Var?

Futbolseverler için haftanın en heyecanlı günlerinden biri daha geldi. “Bugün hangi maçlar var?” ve “9 Mart 2026 günün maçları” soruları sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Süper Lig’den Avrupa liglerine kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Kayserispor - Trabzonspor ve Alanyaspor - Gençlerbirliği gibi dikkat çeken maçlar günün programında öne çıkıyor. İşte saat saat yayınlanacak tüm karşılaşmalar ve kanalları.

9 MART 2026 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Bugün oynanacak karşılaşmalar farklı liglerden önemli mücadeleleri içeriyor. Türkiye Süper Lig karşılaşmaları başta olmak üzere Avrupa liglerinden de kritik maçlar futbolseverleri bekliyor.

Saat Karşılaşma Kanal 16:00 Eyüpspor - Kocaelispor beIN Sports 1 20:00 Kayserispor - Trabzonspor beIN Sports 1 20:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği beIN Sports 2 22:30 Almeria - Leonesa S Sport Plus 22:30 West Ham United - Brentford Tabii 22:45 Dunkerque HB - Reims beIN Sports 4 22:45 Lazio - Sassuolo S Sport Plus / Tivibu Spor 1 23:00 Espanyol - Real Oveiedo S Sport Plus

BUGÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

9 Mart 2026 Pazartesi günü futbol takvimi oldukça yoğun. Süper Lig’den Avrupa liglerine kadar birçok kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Kayserispor - Trabzonspor

Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Kayserispor - Trabzonspor mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Gençlerbirliği

Günün bir diğer Süper Lig karşılaşmasında Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

West Ham United - Brentford

İngiltere futbolunun dikkat çeken ekiplerinden West Ham United ile Brentford karşı karşıya geliyor. Saat 22.30’da başlayacak mücadele Tabii platformunda canlı yayınlanacak.

Lazio - Sassuolo

İtalya futbolunun önemli mücadelelerinden biri olan Lazio - Sassuolo karşılaşması saat 22.45’te başlayacak. Mücadele hem S Sport Plus hem de Tivibu Spor 1 ekranlarından izlenebilecek.

BUGÜN FUTBOL KEYFİ GÜN BOYU SÜRECEK

Bugün oynanacak maçlar, günün farklı saatlerinde futbol heyecanını yaşamak isteyen sporseverler için geniş bir program sunuyor. Öğleden sonra başlayan karşılaşmalar gece saatlerine kadar devam edecek.

Günün ilk maçı saat 16.00’da oynanacak.

Süper Lig maçları akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa liglerinden mücadeleler ise gece saatlerinde ekranlara gelecek.

Bu nedenle futbolseverler gün boyunca farklı liglerden birçok karşılaşmayı takip etme fırsatı bulacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bugün hangi maçlar var?

9 Mart 2026 Pazartesi günü Eyüpspor - Kocaelispor, Kayserispor - Trabzonspor, Alanyaspor - Gençlerbirliği, Almeria - Leonesa, West Ham United - Brentford, Dunkerque HB - Reims, Lazio - Sassuolo ve Espanyol - Real Oveiedo maçları oynanacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

West Ham United - Brentford maçı hangi platformda?

West Ham United - Brentford karşılaşması Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Lazio - Sassuolo maçı hangi kanalda?

Lazio - Sassuolo karşılaşması S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

