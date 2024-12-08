Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası birtakım telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri X hesabından yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.