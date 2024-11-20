Güran ailesinin ahırındaki 'mühimmat' görüntüleri ortaya çıktı: 400 adet kalaşnikof mermisi bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dair soruşturma sürecinde gündeme gelen silah mühimmatına dair görüntüler ortaya çıktı.

Sözcü‘de yer alan habere göre, ilk aramalar Narin Güran’ın evinin çevresindeki ahır ve eklentilerde gerçekleştirildi. Jandarma komando timleri tarafından yapılan aramalarda, ahırda saklanmış çok sayıda mühimmat bulunduğu belirtildi. Mühimmatlara jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi.

ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFETTEN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Narin Güran’ın yaşadığı evin ahırında 400 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.

Haberde, mermilerin paslanma ve oksitlenmesinin önüne geçmek için bir havluya sarıldığı, ardından da mühimmat özelliğini kaybetmemesi için fındık kreması kutularına, bir kısmının şeffaf plastik salça kovasına, bir kısmının da beyaz un çuvalları içine gizlendiği aktarıldı.

Ahırda ele geçirilenlere el konulduğu bildirilirken, kaçak olduğu tespit edilen mühimmatla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.