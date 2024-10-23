Güran iddianamesi eksik soruşturmayla hazırlandı

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianameye avukatlar tepki gösterdi.

Evrensel’e konuşan Diyarbakır Barosu’ndan Avukat Mehdi Özdemir, iddianamenin eksik bir soruşturmaya hazırlandığını belirtti. Özdemir, “Jandarma personelinin de arama-kurtarma faaliyetlerini sonuçsuz bırakacak şekilde ihmallerde bulundukları için ‘görevi kötüye kullanma’ gerekçesiyle suç duyurumuzu yaptık, süreci de takip ediyoruz” dedi.

İddianamede tutuklu sanıklar Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.