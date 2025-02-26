Gürbeyliler 11 yıldır susuz

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı 70 haneli, 238 nüfuslu Gürbeyli Köyü, 11 yıldır içme suyu için mücadele ediyor.

Köyde 70 su aboneliği bulunmasına rağmen yıllardır su sorunu yaşanıyor. İçme ve kullanma suyunu köyün tek kuyusu olan kaynaktan karşılayan köy sakinleri, yaz aylarında su kaynağının debisi düştüğünden susuzlukla karşı karşıya kalıyor.

2014 yılından beri 3 dönemdir mahallenin muhtarlığını yapan Necati Ekinci, ilk yıllarda konuyu yerel birimlerle ve muhataplarla çözmeye çalıştığı, 2018 yılından itibaren resmi dilekçeler ile durumu DİSKİ’ye bildirdiğini anlattı.

DİSKİ yapılan başvuruların ardından ‘aboneliklerinizi yapıp, sayaçlarınız takılırsa ilave bir su getireceğiz’ taahhüdünde bulundu. Ardından köylüler abonelikleri yaptırsa da köye ek bir su getirilmedi. Muhtar, her gün yetersiz suyu kontrolsüz dağıtmama için köyün kuyusuna giderek vanayı açarak suyun köye gelmesini sağladığını aktardı. Muhtar ‘Muhtar değil adeta su bekçisiyim’ diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Köyde yaşayanlar ise evlerine dışarıdan tankerlerle su taşıdıklarını ve bunu ödemekte güçlük çektiklerini söyledi. Bahçelerinde sondaj çalışmalarının da sonuçsuz kaldığını içme suyuna erişemediklerini söyleyen köylüler susuzluğa terk edildiklerini söyleyerek yetkililere çağrı yaptı. Köy sakinler, “Tek isteğimiz yakın su kaynaklarından beslenme hattı çekilmesi. DİSKİ’nin yaptığı etüt çalışmaları neticesinde bu sorunu çözebilir” dedi.