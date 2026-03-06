Gürcistan açıklarında 4 şiddetinde deprem

Karadeniz Gürcistan açıklarında saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.