Gürcistan açıklarında 4 şiddetinde deprem
Karadeniz’de Gürcistan açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 07.29’da kaydedilen sarsıntının yerin 9,22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz Gürcistan açıklarında saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-03-06
Saat:07:29:08 TSİ
Enlem:43.47611 N
Boylam:39.45528 E
Derinlik:9.22 km
Detay:https://t.co/p8U8A48Z4D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi