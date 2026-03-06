Giriş / Abone Ol
Gürcistan açıklarında 4 şiddetinde deprem

Karadeniz’de Gürcistan açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 07.29’da kaydedilen sarsıntının yerin 9,22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Güncel
  • 06.03.2026 07:41
  • Giriş: 06.03.2026 07:41
  • Güncelleme: 06.03.2026 07:44
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Karadeniz Gürcistan açıklarında saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

