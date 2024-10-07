Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında bir kez daha azil süreci başlatılacak

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürüterek anayasayı ihlal ettiğini, bu nedenle hakkında yeniden azil süreci başlatacaklarını bildirdi.

Papuaşvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi yurt dışına düzenlediği ziyaret programlarında hükümetle koordineli çalışmamakla suçladı.

Gürcistan anayasasına göre bir cumhurbaşkanının dış politika yürütürken hükümetten onay alması gerektiğini ifade eden Papuaşvili, Zurabişvili'nin onay almadan son günlerde bazı Avrupa ülkelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Zurabişvili'yi anayasayı ihlal etmekle suçlayan Papuaşvili, iktidar partisi olarak tekrar azil süreci başlatmak amacıyla Anayasa Mahkemesine başvuru dilekçesi hazırlamaya karar verdiklerini açıkladı.