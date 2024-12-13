Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaptı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Sonuçları tanımayan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümete bir kez daha seçimleri yenilemesi çağrısında bulundu.

Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Gürcistan ile AB katılım müzakerelerin başlatılması sürecini 2028'e kadar askıya almasına karşı gösterilerin devam ettiğini kaydeden Zurabişvili, Gürcistan'da bir siyasi krizinin yaşandığını savundu.

Zurabişvili, günlerdir sokağa çıkan halkın asıl talebinin ülkede yeni parlamento seçimlerinin yapılması olduğunu belirterek, "Bu ülkede barışı isteyen varsa, bu krizden bir şekilde galip çıkmamızı isteyen varsa bunun tek yolu vardır, o da seçim yoludur" dedi.

Ayrıca Zurabişvili yarın ülkede cumhurbaşkanlığı seçimin yapılacağını hatırlattı.

Söz konusu seçimin ülke tarihinde ilk kez parlamento binasında 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından yapılacağını hatırlatan Zurabişvili, kendisi için bu seçimlerin meşru olmadığını ifade etti.

Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseyi bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım." dedi.

14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini tanımayacağını yenileyen Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ 300 KİŞİLİK SEÇİM KURULU SEÇECEK

Gürcistan anayasasında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı, 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, geçen hafta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılacağını bildirmişti.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.