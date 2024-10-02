Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümetin LGBTİ+ karşıtı teklifini imzalamadı

Gürcistan'da hükümetin hazırladığı ve geçen ay Meclis'ten geçen LGBTİ+’ların haklarını sınırlandıran yasa teklifini Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili imzalamayarak Meclis'e iade etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Marika Bochoidze AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Zurabişvili kanun teklifini imzalamayı reddetmiş ve veto hakkını kullanmadan meclise iade etmiştir" dedi.

Meclisteki oylamayı muhalefet partileri boykot etmiş, yasayla ilgili tartışmalar, 26 Ekim'de yapılacak meclis seçimleri öncesinde ülkede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Meclis'te üçüncü ve son oylamada milletvekilleri tarafından kabul edilen 'aile değerleri ile çocukların korunmasını' amaçladığı ifade edilen tasarıya yönelik tepkiler yükselmişti.

Tartışmalı 'yabancı ajan' yasasını da Anayasa Mahkemesi'ne götüren Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yasa tasarısını veto edeceğini açıklamıştı.