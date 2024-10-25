Gürcistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başına gidecek

Gürcistan'da halk, ülkenin, 1991’de bağımsızlığını kazanmasından bu yana 11. parlamentoyu seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Türkiye’nin sınır komşusu, Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'daki genel seçimler nispi temsil sistemiyle yapılacak.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonuna göre, ülkede kayıtlı 3 milyon 508 bin 294 seçmen, 150 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak.

SEÇİMDE ELEKTRONİK TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Merkez Seçim Komisyonunun 6 Şubat 2023'te verdiği karar doğrultusunda, Gürcistan'da 2024 parlamento seçimlerinde, 3 milyon 113 bin 747 seçmen ilk kez elektronik teknolojilerle oylamaya katılacak.

Yurt dışında bulunan seçmenler ise 40 ülkenin 53 şehrindeki 67 noktada açılan sandıklarda oylarını kullanacak

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde ise buralar Tiflis hükümetinin kontrolünde olmadığı için sandıklar kurulmadı.

PARTİLERİN YÜZDE 5 BARAJINI GEÇMESİ GEREKİYOR

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, Gürcistan’ın 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşmasından sonra 11. kez seçilecek parlamentoya girmek için yüzde 5 barajını geçmek için yarışacak.

Seçim sonucu, parlamentoda 76 koltuğu elde edebilecek olan siyasi parti veya seçim bloku tek başına iktidarı kurabilecek.

Gürcistan’da 2012’deki seçimleri kazanarak iktidara geçen Gürcü Hayali partisi, 4. kez üst üste seçimlerde galip gelmeye çalışacak.

Son aylarda ülkede yapılan birçok kamuoyu yoklaması ise birbirinden farklı sonuçlar verirse de sonuçlar, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin seçimlerde önde olduğunu gösteriyor.

Bazı anket sonuçları, iktidardaki partisine vatandaşların yüzde 60’e yakın destek verdiğini gösterirken diğer anketlere göre ise bu oran yüzde 33 ile 36 arasında.

Anket sonuçlarında ikinci ve üçüncü sırada muhalefetteki "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ile "Değişim İçin Koalisyon" adları taşıyan seçim blokları yer alıyor.