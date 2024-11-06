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Gürcistan'da huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü

Gürcistan'ın Mtskheta kentine yakın Mukhrani köyünde hizmet veren Mukhari Savane" huzurevinde yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dünya
  • 06.11.2024 15:01
  • Giriş: 06.11.2024 15:01
  • Güncelleme: 06.11.2024 15:01
Kaynak: AA
Gürcistan'da huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Gürcistan'ın Mtskheta kentine yakın Mukhrani köyündeki huzurevinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan Devlet Bakım Ajansının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Mukhari Savane" huzurevinde yangın çıktığı belirtildi.

Huzurevinde kalan 2 kişinin yangında hayatını kaybettiği ve yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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