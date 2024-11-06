Gürcistan'da huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Gürcistan'ın Mtskheta kentine yakın Mukhrani köyünde hizmet veren Mukhari Savane" huzurevinde yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Gürcistan'ın Mtskheta kentine yakın Mukhrani köyündeki huzurevinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan Devlet Bakım Ajansının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Mukhari Savane" huzurevinde yangın çıktığı belirtildi.
Huzurevinde kalan 2 kişinin yangında hayatını kaybettiği ve yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.