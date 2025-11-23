Gürcistan'da iş cinayeti: Göçük altında kalan 4 işçi yaşamını yitirdi
Gürcistan’da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 işçi göçük altında kaldı. 4 işçinin yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
Gürcistan’da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin yaralandığı bildirildi.
Gürcistan Karayolları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mtskheta-Mtianeti bölgesindeki Duşeti belediyesine bağlı Tskere köyü yakınındaki yol inşaatında toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, toprak kayması sonucu 5 çalışanın göçük altında kaldığı kaydedildi.
Bir işçinin kurtarıldığı, 4 işçinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu aktarıldı.