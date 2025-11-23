Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gürcistan'da iş cinayeti: Göçük altında kalan 4 işçi yaşamını yitirdi

Gürcistan’da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 işçi göçük altında kaldı. 4 işçinin yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Dünya
  • 23.11.2025 22:57
  • Giriş: 23.11.2025 22:57
  • Güncelleme: 23.11.2025 23:00
Gürcistan'da iş cinayeti: Göçük altında kalan 4 işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Pixabay

Gürcistan’da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin yaralandığı bildirildi.

Gürcistan Karayolları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mtskheta-Mtianeti bölgesindeki Duşeti belediyesine bağlı Tskere köyü yakınındaki yol inşaatında toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, toprak kayması sonucu 5 çalışanın göçük altında kaldığı kaydedildi.

Bir işçinin kurtarıldığı, 4 işçinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu aktarıldı.

BirGün'e Abone Ol