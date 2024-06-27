Gürcistan'da LGBTİQ+ bireylerin haklarını kısıtlayan tasarıya ilk onay

Gürcistan Parlamentosu, LGBTİQ+ bayrağının kamusal alanda sergilenmesinin, LGBTİQ+ ilişkilerin görünürlüğünün ve cinsiyet uyum sürecinin yasaklanmasını da içeren kısıtlama tasarılarına ilk onayı verdi.

Gürcistan Parlamentosu, LGBTİQ+ bayrağının kamusal alanda sergilenmesinin, LGBTİQ+ ilişkilerin görünürlüğünün ve cinsiyet uyum sürecinin yasaklanmasını da içeren kısıtlama tasarılarına ilk onayı verdi.

Söz konusu tasarı, Gürcistan Parlamentosu'nda bugün oylandı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından önerilen tasarılar, milletvekillerin çoğunluğu tarafından onaylandı. Tasarılara göre, LGBTİQ+ bireyler evlat edinemeyecek ve cinsiyet uyum süreci gerçekleştirenlerin kimlik belgelerinde değişiklik yapılmayacak. LGBTİQ+ miting ve yürüyüşleri gibi etkinlikler de yasaklanacak.

Eğitim sisteminde “LGBTİQ+ propagandası"na izin verilmeyecek ve yayıncıların LGBTİQ+ bireylerin ilişkilerini konu edinen sahneleri göstermesi yasaklanacak.

Tasarıların yasalaşması için 2 okumadan daha geçmesi gerekiyor.

Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili yaptığı açıklamada, yasa tasarılarının ikinci ve üçüncü okumalarını 26 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimlerin hemen öncesinde oylayacaklarını bildirmişti. Papuashvili, “Tasarılar geleneksel ilişkileri değiştiren LGBT propagandasını kontrol altına almak için gerekli” ifadelerini kullanmıştı.