Gürcistan'da seçimi iktidar partisi kazandı, cumhurbaşkanı ve muhalefet sonucu tanımadı

Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinde, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ilk sırada yer aldı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından internet sitesinden resmi olmayan seçim tablosunu yayımladı.

Buna göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 oy alarak seçimden birinci parti çıktı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci oldu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iktidardaki partisi Gürcü Hayali Partisi'nin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde açıklama yaptı.

Kobakhidze, seçimlerin rekabetçi bir ortamda düzenlendiğini belirtti.

Uluslararası gözlemcilerin de "seçimlerin her türlü seçim ilkelerine uygun bir şekilde düzenlendiğini" teyit ettiğini kaydeden Kobakhidze, "Seçimlerin meşruluğu konusunda hiçbir soru işaretinin bulunmadığını" ifade etti.

MUHALEFET PARTİLERİ SONUCU KABUL ETMEDİ

Parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını geçen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nden sonra en çok oy alan bazı seçim blokları, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı verileri reddetti.

Gürcistan'da tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim bloku ile "Değişim İçin Koalisyon" seçim blokunun liderleri, hükümeti "seçimi çalmakla" suçlayarak sonuçları kabul etmediklerini duyurdu.

"Değişim İçin Koalisyon" seçim blokunun liderleri, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun verilerine göre oluşacak parlamentoya girmeyeceklerini bildirdi.

"Güçlü Gürcistan" seçim blokunun lideri Mamuka Khazaradze ise hükümetin seçimleri "Rusya'nın desteği ile halktan çaldığını" söyledi.

Fotoğraf: AA

CUMHURBAŞKANI, HAKLI PROTESTOYA ÇAĞIRDI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün düzenlenen parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüzde 5 barajını geçen muhalif "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", "Değişim İçin Koalisyon" ile "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin de arkasında durduğu Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini söyledi.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, "Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı" dedi.

Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" savunarak, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı" diye konuştu.

Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini belirten Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girişinin, Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır" ifadesini kullandı.

Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı yarın akşam Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etti.

Batılı devletleri de, ülkesine ve halkına destek vermeye çağıran Zurabişvili, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

AB VE NATO'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Gürcistan'da muhalefetin ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin sonuçları tanımayacaklarını ilan ettiği parlamento seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yapılmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaşananların yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin "oy gizliliğinden sık sık taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda" düzenlendiğini gösterdiği savunuldu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ilgili makamların seçim usulsüzlükleri ve ihlallerine ilişkin iddiaları "hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturma ve karara bağlamaya" çağrıldığı açıklamada, "Bu usulsüzlükler açıklığa kavuşturulmalı ve ele alınmalıdır. Bu, seçim sürecine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için gerekli bir adımdır." ifadesi yer aldı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Seçim Gözlem Misyonunun ülkedeki seçimlerin "eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiği ve bu durumun halkın seçim sonuçlarına olan güvenini zedelediğini" bildirdiğini savunarak, ihlallere ilişkin iddiaların "eksiksiz şekilde" soruşturulması gerektiğini kaydetti.

KOBAKHİDZE: MUHALEFET ANAYASAL DÜZENE KARŞI ÇIKIYOR

Başbakan Kobakhidze, Tiflis'te Hükümet Binası'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Konuşmasında, iki gün önce Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimleriyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Kobakhidze, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi olarak seçimleri kazandıklarını ifade etti.

"Ülkemizde seçimler benzeri görülmemiş derecede barışçıl bir ortamda yapıldı" ifadesini kullanan Kobakhidze, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun da etkili bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

İrakli Kobakhidze

Parlamentoya girmek için yüzde 5 barajını geçen muhalefet partileri ve onları destekleyen STK'lerin seçim sonuçlarını kabul etmediğini hatırlatan Kobakhidze, benzer durumu daha önceki seçimlerde de gördüklerini belirtti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet ve STK'lerin anayasal düzene karşı çıktığını söyleyen Kobakhidze, devletin buna izin vermeyeceğini dile getirdi.

Kobakhidze, hükümet için Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunu sürdürmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

İktidar partisi olarak, seçimlerde en çok oy alan muhalefet partisinden yaklaşık 890 bin daha fazla oy aldıklarını kaydeden Kobakhidze, muhalefetin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem misyonunun açıkladığı bilgilere de karşı çıktığına işaret etti.