Gürcistan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Ukrayna'ya, 32. Bağımsızlık Günü dolayısıyla destek gösterisi düzenlendi.

Ukrayna'nın, 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü olan 32. Bağımsızlık Günü, Gürcistan'ın Batum ve Tiflis kentlerinde etkinliklerle kutlandı.

Gürcistan'da yaşayan çok sayıda Ukraynalı, Tiflis'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla gece destek gösterisi düzenledi. Gösteriye bazı Gürcüler de katıldı.

Tiflis'in İlia Çavçavadze Caddesi'nde toplanan kalabalık bir grup, Ukrayna'ya destek için yürüyüş yaptı. Gürcistan ile Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan gruptakiler, Rusya karşıtı, Ukrayna ile Gürcistan'ı destekleyen slogan attı.

Gruptakiler yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra Şota Rustaveli Caddesi'ndeki Parlamento Binası önünde toplandı. Burada 32 metrelik Ukrayna bayrağını açan göstericiler, Ukrayna ile Gürcistan'ın milli marşlarını söyledi.

Gösteride, 24 Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'da devam eden savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.