Gürcistan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da yoğun kar yağışı Guria ve Acara bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülke genelinde hafta sonundan bu yana devam eden kar yağışı, özellikle ülkenin batısındaki Guria ve Acara bölgelerinde ulaşımı aksattı.

Karadeniz kıyısındaki Batum kentinde de kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak ve tren seferleri iptal edilirken, özelikle dağlık bölgelerdeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

- Guria'daki yardım çalışmalarına ordu katıldı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, kar yağışının olumsuz etkilediği Guria'da incelemelerde bulundu.

Kobakhidze, Guria'da yoğun kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan insanlara yardım etmek için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gürcistan Acil Durum Yönetim Servisi ekiplerinin bölgede yardıma ihtiyaç duyan ailelere destek vermek için görev yaptıklarını kaydeden Kobakhidze, yardım çalışmalarına ordunun da katıldığını söyledi.

Guria'daki duruma değinen Kobakhidze, "Köylerin önemli bir kısmının dış dünyayla irtibatı kesilmiş durumda, köylerin önemli bir kısmıyla iletişim kurulamıyor. Bu konuda yapılması gereken çok iş var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan arazi aracı olan bazı vatandaşlar, Guria'daki yardım çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor.

Ülkede kar yağışının 27 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.