Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 12'ye yükseldi

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de, 3 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Şovi'de perşembe günü meydana gelen toprak kaymasının ardından 400 kişilik arama kurtarma ekibi ve ordu mensuplarının katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Yolların ve köprülerin hasar gördüğü afet bölgesine daha çok havadan helikopterlerle destek verilerek arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için geçici köprüler kuruluyor.

Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, bölgedeki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedeninin bulunduğu Şovi'de devam eden arama kurtarma çalışmaları hükümet yetkililerinin kontrolünde sürüyor.