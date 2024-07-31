Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nden Paris Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki

Gürcistan Ortodoks Kilisesi, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde 'Son Akşam Yemeği' tablosunun sergilenme şekline tepki göstererek "Fransa'daki Olimpiyatların açılışında gösterilen bazı sahneler için çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.

Dünya 31.07.2024 10:04 Giriş: 31.07.2024 10:04

Güncelleme: 31.07.2024 10:09 Kaynak: Haber Merkezi