Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nden Paris Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki
Gürcistan Ortodoks Kilisesi, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde 'Son Akşam Yemeği' tablosunun sergilenme şekline tepki göstererek "Fransa'daki Olimpiyatların açılışında gösterilen bazı sahneler için çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.
Gürcistan Ortodoks Kilisesi, 2024 Paris Olimpiyatlarının 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninde İsa'nın havarileri ile yediği yemeği resmeden "Son Akşam Yemeği" tablosunun sahnelenmesine tepki gösterdi.
Kilisenin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki sanatsal tasvirlere tepki gösterdikleri kaydedildi.
Kilise olarak, Fener Rum Patrikhanesinin, Olimpiyatların açılış törenine gösterdiği tepkiye katıldıkları ifade edilen açıklamada, "Fransa'daki Olimpiyatların açılışında gösterilen bazı sahneler için çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.