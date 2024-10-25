Gürcistan, Rusya ile AB arasında tercih yapmaya hazırlanıyor

Gürcistan’da yarın yapılacak seçimler, AB üyeliğine ilişkin politkalara öncelik veren muhalefet ve Rusya'ya yakınlığı ile bilinen iktidar partisini karşı karşıya getirecek. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gürcistan’daki seçimlere ilişkin, “Gürcistan halkı hangi yöne gitmek istediğine karar vermek zorunda kalacak: Avrupa'ya doğru mu yoksa Avrupa'dan uzaklaşmak mı” dedi.

Başlangıçta Gürcistan'ın AB üyeliği hedefine uyumlu bir politika izleyen Gürcü Rüyası Partisi 2012'den beri iktidarda. Ancak Ukrayna savaşının ardından mevcut hükümet, Gürcistan toplumunda tepkilere yol açan “yabancı etki ajanlığı” ve “LGBT karşıtı propaganda” yasalarını kabul etti. Bu hamle, Brüksel'in Gürcistan'ın AB üyelik sürecini dondurmasına neden olurken; Washington da birçok Gürcistanlı yetkiliye yaptırım uyguladı. Gürcistan muhalefeti, yabancı etki ajanlığı yasasını "Rus yasası" olarak adlandırıyor ve Kremlin'in ''siyasi muhalifleri bastırmak ve muhalefeti susturmak için kullandığı yasalardan esinlendiğini'' savunuyor.

Brüksel, 26 Ekim'deki oylamanın Gürcistan'ın yeni gelişen demokrasisinin ve uzun süredir devam eden Avrupa Birliği üyeliği hedefinin kaderi açısından kritik önem taşıdığı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gürcü Rüyası'nın eylemlerinin “otoriterliğe doğru bir adıma işaret ettiği” uyarısında bulundu. Borrel Gürcistan’daki seçimlere ilişkin, “Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacak ve Gürcistan halkı hangi yöne gitmek istediğine karar vermek zorunda kalacak: Avrupa'ya doğru mu yoksa Avrupa'dan uzaklaşmak mı?” açıklamasını yaptı.

MUHALEFET KOALİSYON HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN YETERLİ OYU ALMAYA HAZIR

İktidardaki Gürcü Rüyası partisi dört ana muhalefet partisi ile karşı karşıya gelecek: Birleşik Ulusal Hareket, Güçlü Gürcistan, Değişim Koalisyonu ve Gürcistan için Gakharia... Son anketler, Gürcistan’daki muhalefetin bir koalisyon hükümeti kurmak için yeterli oyu almaya hazırlandığını gösteriyor. Koalisyon grubu yeni seçimlere gidilmeden önce, parlamentoda yeterli sandalyeye sahip olmaları halinde, AB reformlarını ilerletmek üzere çok partili geçici bir hükümet kurmayı kabul etti. Gürcü Rüyası Partisi, Brüksel'e yakınlığı ile bilinen ana muhalefeti Gürcistan'ı Ukrayna'daki savaşa sürüklemeyi amaçlamakla suçluyor.

Seçimlerden kısa bir süre önce ABD'li anket şirketi Edison Research tarafından yapılan bir anket, kararlı seçmenlerin yüzde 34'ünün oylarını Gürcü Rüyası için kullanacağını gösterirken, dört muhalefet ittifakının toplamının oyların yüzde 53'ünü alacağı tahmin ediliyor.