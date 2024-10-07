Gürcistan: Rusya ile anlaşmazlığın barışçıl çözümü, önceliklerden biridir

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Rusya ile anlaşmazlığın barış yoluyla çözülmesinin ülkesi için öncelikli konulardan olduğunu söyledi.

Başbakan Kobakhidze, 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimler öncesi iktidar partisi Gürcü Hayali tarafından hazırlanan seçim programının sunumunu yaptı.

Başkent Tiflis'teki programda konuşan Kobakhidze, Gürcistan'ın dış politikasının öncelikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yaşanan "sorunların" çözüm yolları üzerinde konuşan Kobakhidze, "En önemli ulusal görevimiz, ABD ve AB ile ilişkilerimizi yeniden başlatmaktır" dedi.

Mevcut ilişkilerden memnun olmadığını kaydeden Kobakhidze, "İlişkileri yenilemek için tarafımızca tüm adımlar atılıyor ve gelecek yıl Ukrayna'daki savaş bittikten sonra, hem ABD hem de AB yönünde ilişkilerin yeniden başlatılmasını sağlayacak ilgili adımların atılacağından eminiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin NATO ve AB ile entegrasyonunun dış politikada öncelikli konulardan olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, Gürcistan'ın 2030'da tam AB üyeliği için hazır olacağını söyledi.

- "Gelecekte bu ilişkilerin derinleşmesi için her şey yapılacaktır"

Gürcistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kobakhidze, "Komşuluk politikasına gelince Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile olağanüstü iyi komşuluk ilişkilerimiz ve stratejik ortaklığımız var. Gelecekte bu ilişkilerin derinleşmesi için her şey yapılacaktır." dedi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini tanıyan ülkelerin sayısının sadece 4 olduğunu ifade eden Kobakhidze, bu sayının Gürcistan Dışişleri Bakanlığının başarısı sayesinde artmadığını vurguladı.

Gürcistan olarak bölgede barış politikasını uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Kobakhidze, "Pragmatik politika ve Rusya ile anlaşmazlığın barışçıl çözümü ana önceliklerden biridir." görüşünü paylaştı.