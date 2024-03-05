Gürcistan, Rusya'yı Karadeniz'e yönelik istikrarsızlaştırıcı adımlar atmakla suçladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'yı ülkesine yönelik saldırgan, Karadeniz'e yönelik ise istikrarsızlaştırıcı adımlar atmakla suçladı.

Zurabişvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a gelen İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson ile başkent Tiflis'te bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Zurabişvili ve Johannesson baş başa görüştü.

İkili görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zurabişvili, Johannesson'u Tiflis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini değerlendiren Zurabişvili, ülkesine geçen yıl AB'ye adaylık statüsü verildiğini, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararını da beklediklerini söyledi.

Dünyanın önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Zurabişvili, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda bu dönem genel olarak Avrupa için de son derece önemlidir. Ukrayna'da Avrupa'nın geleceği belirleniyor. Oradaki bu acımasız savaş, saldırganın (Rusya) ve saldırganlığının yenilgiye uğratılması ve (Ukrayna'nın) egemenliğinin yeniden tesis edilmesiyle sona ermelidir."

Zurabişvili, Ukrayna devleti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Rusya'nın, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde, Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurma girişimi ile Abhazya'nın Sokhumi kentindeki havalimanı işletmesini Rusya'ya devretme kararlarını eleştiren Zurabişvili, şunları kaydetti:

"(Rusya'nın) Yeni adımları ve Rusya'nın bir proje olarak ilan ettiği Oçamçire'deki yeni askeri üs ile havaalanının Rusya'ya devredilmesi, Gürcistan'a yönelik yeni saldırgan adımları ve Karadeniz'e yönelik istikrarsızlaştırıcı adımları temsil ediyor."

İzlanda Cumhurbaşkanı Johannesson ise ilk kez Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunu ifade ederek bu ülke ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Johannesson, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini dile getirerek "Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik İttifakı'na katılma rolünü de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yönde de size destek olmaya hazırız" diye konuştu.

Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin Johannesson, "İzlanda ilk günden itibaren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınadı ve Ukrayna'ya yardım teklifinde bulundu. Ukrayna'da yerinden edilmiş insanları İzlanda'ya kabul ettik. Bu süreçte, Rusya'ya komşu ülkelere destek gösterilmesi ve her türlü saldırganlığın kınanması gerektiğini anladık" dedi.

Johannesson'un Gürcistan ziyareti yarın da sürecek.