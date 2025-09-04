Gürcistan - Türkiye: 2-3

Olgucan KALKAN / TİFLİS-GÜRCİSTAN, (DHA)- TÜRKİYE, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Gürcistan’ın konuğu oldu. Başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa düdük çaldı. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlendi.

Milli takım karşılaşmanın hemen başında duran toptan golü buldu. Sol kanattan kazanılan kornerde Arda Güler ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mert Müldür, yaptığı kafa vuruşuyla 3’üncü dakikada Ay-yıldızlıları öne geçirdi. Golün ardından iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, milliler devrenin sonunda farkı 2’ye çıkarttı. Kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasında oluşan karambolde Kerem topu önünde buldu. Kerem’in yerden vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı Türkiye’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Montella, ikinci yarıya değişiklikle başladı. İlk yarı sarı kart gören İsmail Yüksek’in yerine Orkun Kökçü oyuna dahil oldu. İkinci yarının ilk dakikalarında etkili olan taraf ev sahibi Gürcistan olurken, milli takım kısa paslarla rakibin etkinliğini kırdı. 53’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün’ün asistinde skoru 3-0’a getirdi. 63’üncü dakikada Gürcistan, Davitashvili’nin golüyle skoru 3-1’e getirdi. Barış Alper Yılmaz, oyuna girdikten 4 dakikada sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış’ın 71’inci dakikada orta sahada Kochorashvili’ye yaptığı faul sonrasında oyun devam etti. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen Massa, Barış’ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Maçın son bölümüne girerken 90+8’inci dakikada Gürcistan, Kvaratskhelia’nın ayağından bulduğu golle farkı 1’e indirdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

FOTOĞRAFLI