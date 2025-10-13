Gürcistan, Türkiye maçı için son antrenmanını yaptı

Ardacan UZUN/KOCAELİ(DHA)- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli Stadyumu’nda son antrenmanını yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında yarın saat 21.45’de Kocaeli Stadyumu’nda, Gürcistan’ı konuk edecek. Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve futbolculardan Anzor Mekvabishvili, stadyumdaki basın toplantısının ardından, takım son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma ve düz koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın taktiksel kısmı basına kapalı gerçekleşti. (DHA)

