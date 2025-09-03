Gürcistan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- A Millî Takım'ın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.

