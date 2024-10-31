Gürcistan’da seçim krizi: Soruşturma başlatıldı

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Gürcistan Savcılığı, 26 Ekim Cumartesi yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali (GD) Partisi'nin ilk sırada tamamladığı parlamento seçimlerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını savunuyordu. Savcılık, oy sayımlarının tahrif edildiğini defalarca söyleyen Batı yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin soruşturma kapsamında “elindeki olası delilleri paylaşması” için bugün ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.

Zurabişvili, seçim sonuçlarının meşru olmadığını söylemiş ve Moskova’nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti. Batı’nın Rusya’yı kuşatma planında Gürcistan büyük önem teşkil ederken Beyaz Saray, parlamento seçimlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının şeffaf bir şekilde soruşturması çağrısı yapılmıştı. Seçimin ardından ülkedeki Batı yanlısı muhalefet ve Zurabişvili’nin çağrısıyla protestolar başlamıştı.