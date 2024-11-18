Gürcistan’da seçim krizi sürüyor

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Gürcistan’da 26 Ekim’deki parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarının duyurulmasının ardından Başbakan İrakli Kobakhidze, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım’da toplanacağını söyledi.

Batı yanlısı muhalefetin "hile" yapıldığını öne sürdüğü, Avrupa Birliği ve ABD’nin ise iddialara ilişkin soruşturma çağrısında bulunduğu seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali (GD) partisinin yüzde 53,93 oy aldığı açıklandı. Ulusal seçim kurulu, dört muhalefet ittifakının oluşturduğu birliğin ise oyların yüzde 37,79’unu aldığını belirtti.

Bu sonuçlara göre ülkeyi Avrupa yolundan çıkarıp Rusya’nın yörüngesine sokmakla eleştirilen GD partisinin 150 sandalyeli mecliste 89 milletvekili olacak. Nihai sonuçların açıklandığı oturumda muhalefet üyelerinden biri, kurul başkanı Giorgi Kalandarişvili’nin yüzüne siyah boya attı. Oturumun gerçekleştirildiği binanın dışında da yüzlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti.

Başbakan Kobakhidze ise muhalefet gibi sonuçları kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin parlamentonun toplanması için gereken kararnameyi “muhtemelen” imzalamayarak Anayasa’yı ihlal edeceğini savundu. Kobakhidze, Batı ile bozulan ilişkilerin “Ukrayna’daki savaşın bitmesinden sonra tekrar rayına oturacağını” kaydetti.