Gürcistan’da siyasi kriz: Koltuğu bırakmayacak

Dış Haberler

Batı yanlısı muhalefetin iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’ne karşı protestoları sürdürdüğü Gürcistan’da siyasi kriz dinmiyor. Avrupa Birliği (AB) yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Miheil Kavelaşvili'nin görevi devralacağı pazartesi günü istifa etmeyeceğini duyurdu.

Başbakan İrakli Kobakhidze’nin Gürcistan'ın AB üyeliğini 2028 yılına kadar erteleyeceğini açıklaması sonrası başkent Tiflis’te 1 aydır süren protestolara katılan Zurabişvili, seçimlerin Rus müdahalesi ile manipüle edildiğini iddia ederek yeni bir oylama yapılması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Gürcistan'da iktidarda bulunan Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'yi 'Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı gerekçesiyle yaptırım listesine dâhil ettiğini açıkladı.

ABD’YE YAPTIRIM TEPKİSİ

ABD’nin İvanişvili’ye yaptırım kararına tepki gösteren Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise “İvanişvili'nin Gürcistan'ın milli değerlerine sahip çıktığı için hedef alındığını” söyledi. Kobakhidze, İvanişvili'ye yaptırım uygulayan güçleri “Rusya ile yaklaşık üç yıldır savaşta olan Ukrayna'da istikrarsızlığa sebep olmakla” suçladı.