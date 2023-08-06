Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17’ye yükseldi

Gürcistan’da sağanak yağış sonrası tatil beldesi Şovi’de toprak kayması meydana geldi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Üçüncü gününe giren kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda acil durum yönetimi itfaiyecileri, polis birimleri, İHA’lar, özel ekipmanlar ve bir sınır polisi helikopteri yer alıyor. Kurtarma ekipleri şu ana kadar 17 cansız bedene ulaştı. Kurtarma operasyonu sırasında 200'den fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi” denildi. Gürcistan medyası, 18 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.