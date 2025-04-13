Gürcü Anadili Günü kültürel etkinliklerle kutlanıyor

14 Nisan Gürcü Anadili Günü kutlama etkinliği bugün saat 14.00 ile 16.00 arası, Artvinliler Hizmet Vakfı Çok Amaçlı Salonu'nda yapılacak.

Kokteyl eşliğinde başlayacak olan etkinlikte Gürcü kültürü ve ana diller ile ilgili söyleşiler, şiirler, kültürel stant ve sergiler ve mini müzik ziyafeti yer alıyor.

Etkinlik, İstanbul’daki Gürcü vakıf, dernek ve kültürel oluşumların ortak dayanışmasıyla birlikte düzenlendi.

Oluşumlar şöyle sıralandı:

Çoruh Vadisi Borçkalılar Dayanışma ve Gelişim Derneği, Gürcü Dil Merkezi, Gürcistan Dostluk Derneği, Gürcü Haber Ajansı www.gurcuhaber.com, Gürcü Kültür Evi Derneği, Gürcü Kültür Merkezi Derneği, Gürcü Sanat Evi, Şota Rustaveli Kültür Merkezi Derneği, Türk-Gürcü Eğitim ve Kültür Vakfı.