Gürcü Cumhurbaşkanı ülkesini Batı’ya şikayet etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin, ülkesinin AB’ye katılım müzakerelerini 2028’e kadar aksıya aldıklarına yönelik 28 Kasım’da yaptığı açıklamasından sonra başlayan gösteriler sürüyor.

Başkent Tiflis’te Parlamento Binası’nın önünde 11 gündür toplanan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırıyor. Dün gece de meydana çıkan göstericiler parlamento seçimlerinin yapılmasını da talep etti.

AB ile ilgili verdiği kararından dolayı hükümete tepkili olan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti, gazetecilere ve protestoculara saldırı düzenlemekle suçladı. Paris’te, Elysee Sarayı’nda bir araya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi aktardığını belirtti.

Zurabişvili mesajında, "(Görüşmede) Güçlü bir ABD’ye olan ihtiyacımızı vurguladım. Gürcü halkının, Donald Trump gibi büyük bir dostu var" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu. AB’nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.