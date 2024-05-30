Gürdesan çalışanları üretimi durdurdu

Emek Servisi

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Gürdesan’da çalışan işçiler örgütlü oldukları Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’in patronla beraber işçilerden habersiz toplu iş sözleşmesi imzalamasına karşı üretimi durdurdu. 2 gündür iş başı yapmayan işçiler fabrika içerisinde ”İşçiler burada yönetim nerede” sloganları atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini söyleyen işçiler, açıklanan sözleşmenin kendilerini memnun etmediğini dile getirdi. Fabrikaya gelerek işçileri ikna etmeye çalışan Gürdesan’ın patronu İsmail Gürsoy, ”İşinizin başına dönün” dedi. Geri adım atmayan işçiler, taleplerinin karşılanması için mücadele edeceklerini patrona da söyledi.