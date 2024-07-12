Gürer'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi tepkisi: Fayda sağlamayacak kanunda inat ediliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, birinci bölümünde yer alan 16 maddesi daha kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne ilişkin "Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almasın, özlük haklarını iyileştirici düzenlemeler gerçekleştirelim. Onları çözmek varken mesleğe dönük fayda sağlamayacak bir kanunu çıkarmaya niye inat ediyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 16 madde daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. 16 maddenin daha kabul edilmesiyle, teklifin 22 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmiş oldu.

Söz konusu konusun kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında maaş almaması gerektiğine vurgu yaparak, "Özlük haklarını iyileştirici düzenlemeler gerçekleştirelim. Onları yapmak varken, ülke genelinde sosyal anlamda insanlar arasında dengesizlik yaratan konuları çözmek varken öğretmenin karşı olduğu, idarecinin karşı olduğu, 'hizmetli'nin adının geçmediği ve mesleğe dönük fayda sağlamayacak bir kanunu çıkarmaya niye inat ediyoruz?" dedi.

Gürer'in açıklamaları şöyle:

"2,5 milyon doğrudan, en az 5 milyon dolaylı insanı ilgilendiren bir kanun teklifi görüşüyoruz. Öğretmenlerin hepsi buna karşı. Öğretmenlerle ilgili ne kadar dernek var, sendika var; onlar da karşı. Onların karşı olduğu kanun teklifini burada kanunlaştırmak için uğraşıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Kanun niye yapılır? Talep doğrultusunda Meclis gelen önerileri değerlendirir ve kanunu yaparak sorun çözer.

"BU KANNUN TEKLİFİ SORUN ÜRETEN BİR KANUN TEKLİFİ"

Bu kanun teklifi sorun üreten bir kanun teklifi. Türkiye'de eğitim sisteminin canına okundu, kuşaklararası kopuş yaratıldı; yetmedi Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda idareci, hizmetli ve öğretmenlerin bütününü kapsayan bir düzenleme de Meclis'e getirilmedi. İdareci konumunda olup şube müdürü, milli eğitim il müdür yardımcısı, müfettiş gibi konumda olanlar bu kanunla özlük haklarından da kaybettiklerini alacaklarını umuyorlardı, o sağlanmadı.

Öğretmenin çalışanına da emekli olanına da düzenleme beklentisi vardı, o da gerçekleştirilmedi. Bir de okullarımızda Toplum Yararına Program kapsamında çalıştırılan ya da on ay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılanlar var; onlar da kadro alacağını umuyordu, o da olmadı.

Asgari ücretin artışını bekleyen var, taşeronda kadro bekleyen var, çıraklık ve staj mağduru olarak düzenleme bekleyenler var; gelin bunlarla ilgili kanun düzenlemeleri yapalım. Emeklinin en düşük aylığını asgari ücret seviyesine çıkaralım, bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesinde olsun. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almasın, özlük haklarını iyileştirici düzenlemeler gerçekleştirelim. Onları yapmak varken, ülke genelinde sosyal anlamda insanlar arasında dengesizlik yaratan konuları çözmek varken öğretmenin karşı olduğu, idarecinin karşı olduğu, 'hizmetli'nin adının geçmediği ve mesleğe dönük fayda sağlamayacak bir kanunu çıkarmaya niye inat ediyoruz? Bu anlamda, kanunun teklif olarak burada görüşülme sürecinde, daha oylamaya girmeden geri çekilmesi en hayırlı iş olacak."