Güreşçilerin hedefleri Paris’te madalya almak

Spor Servisi

Güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak Türk kadın güreş tarihinde ilke imza atmak istiyor. Bartın Üniversitesinde müsabakalarda derece yapan milli sporcularla ilgili oluşturulan "Şampiyon Sporcular Alanı" açılış töreni için kente gelen milli sporcular, olimpiyatlarda madalya hedefine kilitlendi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu 28 yaşındaki Evin Demirhan Yavuz ikinci kez katılacağı olimpiyatlarda koleksiyonunda eksik kalan madalyayı alarak, 23 yaşındaki Zeynep Yetgil de ilk kez yer alacağı organizasyonda kürsüye çıkarak Türkiye’ye gurur yaşatmayı hedefliyor. Evin Demirhan Yavuz, yaptığı açıklamada, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istediğini söyledi.

Olimpiyatlara 5 kadın güreşçinin kota aldığını aktaran Yavuz, organizasyona güçlü bir takımla katılacaklarını kaydetti. Yavuz, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Olimpiyatlara yaklaşık 2 ay kaldı. Yurt içinde ve dışında turnuvalarımız devam ediyor. Kendimizi deniyoruz sürekli. Güreşte de 6 kotadan 5’ini alarak tarihi bir başarıya imza attık. Hedefimiz Türk kadın güreşinde olmayan altın madalyayı almak" diye konuştu.