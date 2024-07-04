Güreşte 20 Yaş Altı Şampiyonada madalya

Spor Servisi

20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde ulusal sporculardan Cemal Yusuf Bakır gümüş, Şervan Çınar bronz madalyanın sahibi oldu. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda ulusal güreşçi Cemal Yusuf Bakır, 130 kilo finalinde Gürcü Saba Chilashvili ile karşılaştı. 1-1 sona eren karşılaşmayı son puan avantajıyla kazanan Gürcü güreşçi altın madalya elde ederken, Cemal Yusuf Bakır gümüş madalya aldı.

55 kilo üçüncülük maçında Azerbaycanlı Rahim Hasanov’u teknik üstünlükle mağlup eden güreşçi Şervan Çınar ise bronz madalya kazandı. Türkiye’yi 63 kiloda temsil eden Enes Ülkü ise bronz madalya maçını kaybetti.

Şampiyonada grekoromen stilde bugün akşam seansında Muhammed Ali Göçmen (72 kilo) ve Alperen Berber (82 kilo), altın madalya maçına çıkacak.