Güreşte kadınlardan 3 altın, 1 bronz madalya

Spor Servisi

Arnavutluk’ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nın dördüncü gününde kadın sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Başkent Tiran’da düzenlenen organizasyonda Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde Tuba Demir (55 kilo) Moldovalı Mihaela Samoil’i 7-0, Nesrin Baş (68 kilo) Ukraynalı Manola Skobelska’yı 6-2, Elmira Yasin (76 kilo) de bağımsız sporcu Olga Kozyreva’yı 10-5 yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Ebru Dağbaşı ise bağımsız sporcu Evgeniia Ogorodnikova’yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona, yarın sona erecek.