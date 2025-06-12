Gürlek Davası’nda ilk duruşma 30’unda

Haber Merkezi

Yandaş Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine dair haberini haberleştirdikleri için gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 30 Haziran 2025 pazartesi yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede, 7 Şubat 2025’te birgun.net’te yayımlanan “Yandaş Sabah'tan Akın Gürlek'e makamında ziyaret” başlıklı haberde kullanılan ifadelerin “karşı tarafı incitici, küçük düşürücü ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu, bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” savunuldu.

İddianamede ayrıca, Başsavcı Akın Gürlek’in “geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği” öne sürüldü. Gürlek’in çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği de kaydedilen iddianamede, Başsavcı’nın bu nedenle “terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri arasında yer aldığı” söylendi.