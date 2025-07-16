Gürlek davasında karar bekleniyor

Haber Merkezi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davaya bugün devam edilecek. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara ve barolara çağrıda bulunarak, İmamoğlu'nun yarın görülecek karar duruşmasına katılmalarını istedi. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

‘‘Avukatlığı yalnızca bir meslek olarak değil, aynı zamanda topluma karşı bir vicdan görevi olarak gördüm. Ne yazık ki avukatlığın ve savunma hakkının suç sayıldığı bir yargı pratiği tarafından haksız bir şekilde tutuklandım ve şimdi, 16 Temmuz günü, müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun karar duruşmasına katılamayacağım. Haftalarca hazırlandığım savunmayı yapamayacağım. Ben yarın, olmam gereken yerde, o duruşma salonunda olamayacağım. Tüm meslektaşlarıma, barolara, hukuk örgütlerine de sesleniyorum. 16 Temmuz günü, yarın, Silivri’de olun. Siz orada olursanız, ben de oradayım. Her birinizin varlığı, savunmanın sesi olmalıdır. Benim yerime, benim için değil; meslek onurumuzu ve savunma hakkı için yarın Silivri’de olun. Avukatlık suç değildi. Savunmayı savunmak, hepimizin görevidir.’’

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Mansur Yavaş, ‘‘Hukuk gerçekten ne zaman işleyecek, iddianame ne zaman hazırlanacak diye bekliyorlar" dedi. Yavaş, İmamoğlu davasının TRT'de canlı yayınlanmasıyla ilgili tartışmalar için ise şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Canlı yayınlansın; iddialar, savunmalar herkes görsün. Televizyonda yapılması için düzenleme yapılırsa zaten aleni olarak bütün toplum bunu görecek. Kamuoyunun çıkacak karardan da tatmin olması lazım çünkü mahkemeler Türk milleti adına karar verir.’’