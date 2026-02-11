Gürlek'in eski koltuğu için üç isim iddiası: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim olacak?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarıyla, "affını isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Bu gelişmelerin ardından, Akın Gürlek'in boşalttığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına kimin geleceği merak konusu oldu.

Kulislerde, bu pozisyon için birkaç ismin gündeme geldiği konuşuluyor.

'ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR' İDDİASI

Gazeteci Dilek Güngör’ün iddiasına göre en güçlü adaylardan biri, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yapmış ve halen Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez.

Bir diğer isim ise mevcut Başsavcı vekili Can Tuncay olarak öne çıkıyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'ın adı da değerlendirilenler arasında yer alıyor.

Sürecin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için Anadolu Başsavcısı Fatih Dönmez ile Bakırköy Savcısı Barış Duman’ın adı geçiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da Can Tuncay gelebilir. Anlaşılan Gürlek güçlü bir ekiple sahada olacak. — Dilek Güngör (@dilekgungor_) February 10, 2026

KİMİN VEKALET EDECEĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici süreyle Can Tuncay’ın vekalet edeceği öğrenildi.

Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyor.