Gürlek TBMM’de yemin edecek: CHP’den protesto hazırlığı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarıyla, "affını isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı’na getirilen Akın Gürlek bugün TBMM’de yemin ederek göreve başlayacak.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Gürlek’in başsavcı olduğu dönemde çok sayıda belediyesine operasyon düzenlenen CHP'nin ise Gürlek’i protesto etmeye hazırlandığı belirtildi.

CHP’li vekillerden uygun olanların Meclis’e çağrıldığı belirtilirken, Gürlek’in Genel Kurul’a girmesi ile protesto düzenlenmesi ve yemin töreninde itirazların yükselmesi bekleniyor.