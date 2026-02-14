Gürlek ve mutlak butlan: Dosya temiz, atama endişe verici

Adalet Bakanlığı’nda yaşanan bayrak değişimi, “Atamanın yargı kararları üzerinde etkisi olacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına yönelik muhalefet, “İstanbul’daki hukuksuzluklar Türkiye geneline yayılabilir” endişesini dile getirirken CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın yeni dönemdeki seyri de merak konusu oldu.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “Kurultayın iptali” istemini reddetti. Dosya, davacı tarafından İstinaf’a taşındı. İstinaf, dosyaya yönelik henüz bir karar almadı.

KORKU İKLİMİ

Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in atanması, “Mutlak butlan davasından CHP aleyhinde bir sonuç çıkabilir mi?” yorumlarına yol açtı. CHP kurmayları, Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde İstanbul’a hakim olduğunu savundukları korku ikliminin Türkiye geneline yayılması endişelerini dile getirdi. İstinaftaki dosyadan aleyhte bir karar beklenmediğinin altını çizen CHP’liler, “Hakimlerle ilgili de bir şüphemiz yok. Ama bakanlıktaki değişim bizde endişe yaratıyor” diye konuştu.

Kamuoyunda, “Mutlak butlan davası” olarak nitelendirilen İstinaf’taki dosyayla ilgili, “CHP aleyhinde karar çıkacak” yorumlarının hiçbir bilgiye dayanmadığının altını çizen CHP’liler, “Bu yorumları yapanların bir kısmı gündem olmak için bir kısmı da korku iklimini körüklemek için konuşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

NİYET BEYANI

CHP’liler, Başsavcı atamalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Atamaların ardından, mahkemelerin uygulamalarının değişebileceği endişesini dile getiren CHP kaynakları, “Başsavcı ve savcı atamaları, Gürlek’in niyet beyanı olacak” ifadesini kullandı.

SİLİVRİ GÖRÜŞMELERİ

CHP’de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetler, Strateji ve Cezaevi Yönetimi biriminde yaşanan değişim de değerlendirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın birimden alınarak Adli Tıp alanlarına yönlendirildiğini anımsatan CHP’liler, “Silivri’deki tutuklu CHP’liler ile görüşme hakkımıza yönelik bir engelleme olamaz. Ancak görüşme için gerekli prosedür, artık uzayabilir” görüşünü savundu.