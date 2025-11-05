Gürlek’e maaş soruları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında partisinin 2016 yılındaki dokunulmazlıkların kaldırılması sürecindeki tutumu sebebiyle özür diledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yönelten Özel, Gürlek'e soruya yanıt vermesi için süre verdi. Özel, ayrıca 704 yıl hapisle yargılanan ancak serbest durumda olan Aziz İhsan Aktaş'ın kaçtığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti.

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e Başsavcılık maaşının dışında bir gelirinin bulunup bulunmadığını sordu. Gürlek'e bugün akşam saatlerine dek süre verdiğini söyleyen Özel, yanıt gelmemesi halinde belgeleri basın ile paylaşacağını söyledi. Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel konuşmasında 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılma sürecinde CHP'nin tutumuna ilişkin özür diledi. Özel, "casusluk" soruşturmasından tutuklanıp "etkin pişmanlıktan" faydalanan Hüseyin Gün için "Bu iftiracı geçmişte İngiltere'de Lordlar Kamarasında AK Partili bakanlarla, milletvekilleriyle birlikte Türkiye adına sunum yapmış. Ekrem Başkan 17 Nisan 2019'da gelmiş. 18 Nisan günü şunu yapmış. Şu verileri bir yedekleyin, başı gözü sağken" iddialarında bulundu.

"Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı içeri atmakla övünenler, Kavala’yı içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu?" diye soran CHP lideri, "Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca "Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Ben demiyorum Savcı diyor. Bugünlerde kaçtığı söyleniyor. Bilen olursa söylenir. 704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız" diye konuştu.

704 yılla yargılanan bir suç örgütü lideri var: Aziz İhsan Aktaş. Ben söylemiyorum. Savcı söylüyor. Suç örgütü lideri diyor. Örgütü bu gördü diyor. Şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Sonra geldi bize itiraf yaptı diyor. Önüne gelene bir şey söyledi diyor. 704 yıl hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.